Si ribalta in auto, automobilista colta da un malore va a sbattere contro vetture in sosta: ecco come si è salvata

SAN BENEDETTO - Accusa un malore e perde il controllo dell’auto. E’ miracolosamente uscita illesa dall’abitacolo un a donna di 72 anni che al volante ieri mattina di una Kia Soul in via Colleoni.



La Kia che stava guidando si è così rovesciata su un fianco travolgendo una Dacia che era in sosta e che, in seguito all’urto, è stata spinta contro una Fiat Panda parcheggiata poco più avanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Benedetto che hanno dovuto chiudere la strada dal momento che il veicolo rovesciato è rimasto fermo praticamente al centro della carreggiata. Per l’anziana automobilista le conseguenze sono state minime per fortuna. Nello stesso punto, appena dodici ore prima, nel tardo pomeriggio di lunedì, era andata a fuoco, invece, un’automobile. Un veicolo in sosta che, per motivi che sembrerebbero essere accidentali e legati ad un malfunzionamento elettrico, è stato oggetto di un principio di incendio.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta la situazione nel giro di poco tempo. Ieri, infine, sono arrivate buone notizie da Ancona relativamente al ragazzo che, domenica, era stato soccorso dall’elicottero dopo l’incidente di fronte al teatro Concordia. le sue condizioni non sono più gravi ed è sulla strada della guarigione.

