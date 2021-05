Lei è in auto col finestrino aperto, lo scippatore le strappa il Rolex e scappa in sella allo scooter

SAN BENEDETTO - Le si è avvicinato a bordo di uno scooter e le ha strappato via l’orologio, di valore, dal polso. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica in viale De Gasperi a San Benedetto ad una donna che, al momento del fatto, si trovava in auto. Lo scippatore, arrivato a bordo del ciclomotore, ha “puntato” subito l’orologio all’interno di un’auto che in quel momento era in sosta con il finestrino aperto.

A quel punto l’uomo travisato è sceso dal suo mezzo a due ruote, ha strattonato il braccio della malcapitata e una volta preso l’orologio è risalito in sella dandosi velocemente alla fuga e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fortunatamente per la vittima dello strappo non ci sono state conseguenze fisiche di nessun genere ma la paura è stata veramente tanta.

L’orologio ha un valore di circa diecimila euro, un Rolex, uno dei marchi più prestigiosi e al tempo stesso particolarmente noti anche chi non ha ampie conoscenze sull’argomento.

Sul fatto di cronaca, che è comunque piuttosto raro in città, indagano i carabinieri di San Benedetto che stanno visionando le telecamere della zona, dove insistono diverse attività e alcune banche. La speranza è quella di poter risalire all’identità del malfattore anche attraverso l’identificazione di alcuni particolari come l’abbigliamento o il motorino in sella al quale si trovava e con il quale si è allontanato rapidamente dal luogo del reato.

