Coronavirus, salgono i tamponi ma anche i nuovi positivi: 204 in un giorno nelle Marche/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Purtroppo ancora non si fermano i numeri leati alla pandemia di coronavirus. Oggi, martedì 4 maggio, sono stati 204 i nuovi positivi al Covid segnalati dal Gores nelle Marche. Un forte rialzo rispetto ai 59 di ieri, ma che segue di pari passo l'aumento dei tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4416 tamponi: 2191 nel percorso nuove diagnosi (di cui 662 nello screening con percorso Antigenico) e 2225 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,3%).

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Il Covid frena la sanità, Appignanesi: «Rallentamento... LA PANDEMIA Morti Covid e terapie intensive, dopo il picco di marzo le curve...

Il caos prenotazioni e i no ad AstraZeneca mandano il centro vaccinale in tilt. Via libera all'hub nella palestra

La distribuzione dei nuovi positivi è più omogene rispetto ai giorni scorsi, ma è ancora la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagi (56), seguita da Ascoli (46), Macerata (38), Fermo (31) e Ancona (28). Sono 5 i nuovi positivi provenienti da fuori regione.

Sos vaccini, la Regione Marche: 5mila richiami rischiano di slittare. Ecco perché. Intanto il Lazio chiama la fascia 56-57 anni

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

OGGI 33 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 204 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (46 casi rilevati), contatti in setting domestico (34 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (80 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 662 test e sono stati riscontrati 33 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA