Schianto frontale contro â€‹un pullman: grave una ragazza di 23 anni

SAN BENEDETTO - Schianto nella notte: ragazza di 23 anni portata d'urgenza all'ospedale regionale di di Torrette in gravi condizioni.L'incidente è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte sulla sopraelevata di San Benedetto, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate frontalmente la Reanault Clio condotta dalla 23enne abruzzese ed un pullman con a bordo l'autista ed una trentina di passeggeri. La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e portata a Torrette in condizioni serie, nessuna conseguenza per gli occupanti del pullman.