Violento schianto tra un'auto e una moto quattordicenne ferito

POLLENZA - Incidente tra auto e moto ieri intorno alle 12.30 a contrada Molino, a Pollenza, sulla Strada Provinciale 124. Il conducente della due ruote, un 14enne del luogo, percorreva l’arteria quando, giunto in prossimità di un incrocio, per cause in corso di verifiche, collideva con una Fiat Panda condotta da una donna classe 1935 del luogo che si immetteva sulla Provinciale. Il giovane a seguito dell’urto, ha riportato lesioni ed è stato trasferito in eliambulanza a Torrette. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile del comando compagnia di Macerata.