Si schianta sulle auto in sosta e fugge: caccia al pirata sulla Golf chiara

SAN BENEDETTO - Ancora uno schianto con fuga. Questa volta non è accaduto sul lungomare ma nella centralissima via Balilla, la stretta via che collega l’area pedonale di viale Moretti a via Crispi e che, in questi giorni, è particolarmente trafficata a causa della temporanea chiusura di via Curzi per il cantiere. Ma difficilmente l’intensità del traffico può avere avuto un ruolo nello schianto avvenuto, presumibilmente, nel cuore della notte.Qualcuno, a bordo di un’auto, è infatti finito contro una Bmw parcheggiata sul versante occidentale della strada danneggiandone la parte posteriore e sradicando lo specchietto retrovisore laterale. Quindi si è allontanato lasciando dietro di sé la scia di danni. A scoprire l’accaduto, ieri mattina, sono stati i titolari dell’auto in sosta che hanno subito chiamato la polizia locale. I vigili urbani hanno prelevato tutte le immagini delle videocamere di videosorveglianza sparse lungo la zona. Non sono poche e sono riusciti ad intercettare i fotogrammi nei quali si vede il passaggio di una Golf di colore chiaro, a tre porte, che dovrebbe essere l’auto protagonista dello schianto.