Sbarre di ferro in mare trappole per i bagnanti: «Ma nessuno fa nulla»

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Un pericolo reale che però sta a cuore a pochi. Da un mese esatto sono a pochi metri dalla riva del mare. Pericolosi pezzi di ferro, in parte interrati a causa delle mareggiate, che sono comparsi il 20 luglio scorso nell’area che si trova alle spalle della vasca di colmata, a tre o quattro metri di distanza dalla riva.Si tratta di un’area interdetta alla balneazione dove in realtà, anche in virtù della scarsa segnalazione dell’ordinanza, il bagno lo fanno in molti. Quei pezzi di ferro, che sarebbero residui di una o più nasse finiti per seminterrarsi sotto il pelo dell’acqua, rappresentano così un notevole pericolo.Così è stato un operatore della zona, Salvatore “Sasà” Iuorio, a prendere l’iniziativa e, all’inizio, ha segnalato la situazione ma si è trovato di fronte ad un rimpallo di responsabilità nel senso che non si capiva chi dovesse procedere alla rimozione con il risultato che nessuno si è presentato.