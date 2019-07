Rimossa la croce in ferro sul tetto pericolante dopo le ultime folate di vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Nel pomeriggio della giornata odierna, alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano in via Rosselli presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli per rimuovere la croce in ferro sul tetto. I vigili del fuoco utilizzando tecniche speleo, alpino, fluviale, sono saliti sul tetto rimuovendo la croce in ferro resa pericolante dal forte vento dei giorni scorsi. Non si segnalano persone coinvolte.