Sta per affogare, in tanti credono ad uno scherzo poi la mobilitazione

FALCONARA - Momenti di grande concitazione quelli vissuti dopo pranzo a Falconara dove un uomo di circa 70 anni stava per affogare in acqua anche a causa di un improvviso crampo alla gamba. Come se non bastasse all'anziano si era anche bucato il materassino gonfiabile con cui era andato in acqua, scelta che aveva fatto probabilmente perche non sapeva nuotare. Diversi bagnanti a riva sentivamo grida in lontananza “aiutoooh” ma tutti in spiaggia credevano fosse uno scherzo stupido, come spesso succede. E invece no, il disagio era tanto, l'uomo era effettivamente in difficoltà. E così si è mobilitata mezza spiaggia per il salvataggio anche se poi l'uomo non è stato molto riconoscente ma per fortuna l'emergenza - per il sollievo di tutti - è rientrato.