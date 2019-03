Choc in centro un’automobile abbatte una balaustra e scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Spettacolare incidente stradale in pieno centro a Chiaravalle ieri pomeriggio intorno alle 17. Il conducente di una Lancia Y 10 che proveniva da via Gramsci e percorreva la rotatoria che immette in via Rosselli e in via Curiel, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia battente, ha perso il controllo dell’auto che è letteralmente volata violentemente contro i parapetti pedonali in ferro di Largo Oberdan abbattendoli.Fortunatamente in quel momento nessun pedone stava camminando in quel tratto di piazza. L’auto è poi rimbalzata dalla parte opposta della carreggiata abbattendo anche un segnale stradale. Il conducente però, dopo tanto caos, non si è fermato ed ha proseguito la sua marcia facendo perdere le sue tracce. Sono intervenuti carabinieri ed agenti della polizia locale che hanno interrogato alcuni testimoni che avevano assistito all’incidente. I vigili urbani hanno registrato tramite i due testimoni il numero parziale della targa della Y 10 di colore grigio ed hanno fatto il giro dei gommisti e delle autofficine della zona per chiedere informazioni.Nella zona ci sono anche telecamere di sorveglianza ed è probabile che nel giro di poco tempo si giunga all’individuazione del responsabile dell’incidente. Stando ai due testimoni che hanno fornito informazioni alle forze dell’ordine il conducente sarebbe un giovane sui 25 anni.