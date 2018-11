Sbanda, si schianta contro le auto in sosta e cappotta in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Nottata di paura in via Roma, nel cuore del centro sambenedettese, per un rocambolesco incidente che ha visto una Honda Jazz finire fuori controllo, capovolgersi e danneggiare tre auto in sosta. E’ accaduto pochi minuti dopo l’una di notte mattina. L’auto procedeva in direzione Ovest, vale a dire verso la Statale, quando per motivi al vaglio dei carabinieri è letteralmente impazzita urtando contro i mezzi parcheggiati e finendo con il tettino rivolto verso l’asfalto. A bordo dell’auto c’erano tre persone e, all’arrivo dei carabinieri, erano già tutti fuori dall’auto tanto che i militari vogliono ora capire con esattezza chi ci fosse davvero al volante del veicolo. Via Roma è rimasta ovviamente chiusa per diverso tempo.