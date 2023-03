Rubò diversi capi di abbigliamento: identificato, foglio di via per un marocchino

GROTTAMMARE - Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto, a seguito di una denuncia presentata dal titolare di uno supermercato di Grottammare, avviava un’attività d’indagine che permetteva di identificare e deferire in stato di libertà per il reato di furto aggravato continuato, un noto pluripregiudicato di origini marocchine.

Il malvivente era riuscito a trafugare dagli scaffali dell’attività commerciale di Grottammare dei capi di abbigliamento per un valore complessivo di 300 euro grazie alle immagini registrate dell’impianto di videosorveglianza, veniva identificato dai poliziotti del Commissariato rivierasco.

Inoltre, a carico dell’autore del furto, veniva emesso da parte del Questore di Ascoli Piceno la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Grottammare per la durata di tre anni.