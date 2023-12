FANO Perseguitava la ex, cacciato dalla città con il foglio di via. Non vi potrà fare ritorno. E' la primissima applicazione di questa nuova norma nella nostra provincia.

Il giro di vite

Ma anche il caso di ragazzi sorpresi in locali pubblici nonostante il divieto e di un evaso dai domiciliari. In occasione delle festività natalizie e di fine anno, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Fano hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza rivolti soprattutto al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle condotte di guida pericolose, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione notturna della movida giovanile. Durante i controlli alla circolazione stradale eseguiti tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, i Carabinieri di Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno sorpreso, in piena notte, un 30enne alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

L’interdizione

Sempre di notte, un giovane di 23 anni, è stato sorpreso mentre si trovava in un noto esercizio pubblico della zona malgrado fosse sottoposto al divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento. Una sorta di daspo. Sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso, nella zona del centro storico, un giovane di 19 anni a cui era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fano per anni 3, emesso a suo carico a seguito di una rapina. E’ scattata la denuncia. I militari della Stazione di Colli al Metauro, dopo averne richiesto l’emissione al Questore di Pesaro e Urbino, hanno sottoposto al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Colli al Metauro, per anni 3, un uomo di 59 anni di origini campane, resosi responsabile di atti persecutori ai danni della ex convivente. Si tratta della prima applicazione della recentissima norma introdotta dalla legge n. 168/2023 per il contrasto sulla violenza sulle donne e della violenza di genere, che prevede la possibilità di irrogare agli autori di tali condotte, in aggiunta agli strumenti di natura penale, anche le misure di prevenzione personali.

Conducenti multati

Infine i Carabinieri delle Stazioni di San Lorenzo in Campo e Cagli, nel corso di controlli hanno invece sanzionato, rispettivamente una giovane di 36 anni e un ragazzo 25 anni che si trovavano alla guida di veicoli con tassi alcolemici superiori alla soglia massima di 1,5 grammi per litro prevista dalla legge, con conseguente ritiro immediato della patente e sequestro dei mezzi a loro in uso. I controlli continueranno senza soluzione di continuità durante tutte prossime festività, con particolare riguardo alla ricorrenza del Capodanno.