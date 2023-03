Rubano fibra di carbonio per 100mila euro: presi e denunciati 4 ladri, recuperata anche la refurtiva ad Ascoli

ASCOLI - I carabinieri di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno, hanno individuato e denunciato i ladri che hanno messo in atto un colpo all'interno di una ditta, rubando fibra di carbonio per 100mila euro. Dopo la segnalazione di un furgone sospetto nella zona ed avere accertato il furto in azienda, attraverso le telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a ottenere deli fermo immagine dei malviventi e ad intuire la loro via di fuga.

Rubano 100mila euro di fibra di carbonio, denunciati 4 polacchi

Nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare un furgone con targa straniera, abbandonato in un campo a qualche chilometro di distanza, con all’interno alcuni attrezzi da scasso probabilmenteutilizzati per il furto che sono stati quindi sequestrati. Proseguendo nelle ricerche, anche con l’ausilio di altri militari del Comando Provinciale di Ascoli Piceno è stato individuato un secondo furgone, sempre con targa straniera, nel cui interno sono state trovate trovate 4 persone, tutti 36enni e di origine polacca, e la refurtiva provento del furto: 50 componenti in fibra di carbonio per autovetture sportive per un valore commerciale di oltre 100mila euro.

Al termine degli accertamenti, i quattro autori del furto sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata restituita al legale rappresentante della Ditta.