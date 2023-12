Porto Sant'Elpidio, truffe e raggiri a numerosi negozi: foglio di via per quattro anni a carico di due fratelli

PORTO SANT'ELPIDIO Un foglio di via per quattro anni dal territorio di Porto Sant'Elpidio. Questo il provvedimento emesso dalla Questura di Fermo a carico di due fratelli, entrambi di origine campana, da tempo monitorati per una serie di truffe e raggiri su tutto il territorio a danno di numerosi esercizi commerciali.

La modalità

I due, attraverso una serie di escamotage, riuscivano a carpire la fiducia del personale addetto alla cassa riuscendo a farsi consegnare, a titolo di resto, somme di gran lunga eccedenti l'importo versato. Ad attirare l'attenzione l'auto sulla quale giravano - un mezzo di piccola cilindrata - riportata negli archivi della polizia come utilizzata da soggetti dediti alle truffe.