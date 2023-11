Mazze da baseball e cappucci sul volto in pieno centro: foglio di via da Ancona per un 20enne

ANCONA- Foglio di via obbligatorio da Ancona con il divieto di ritornare nel capoluogo dorico per un anno per un ventenne senegalese, regolare in Italia, intercettato ieri pomeriggio (27 novembre) insieme ad altri ragazzi da alcuni agenti di polizia.

L'intervento

Il gruppo era stato notato nel centro cittadino, in piazza Cavour: il ventenne impugnava una mazza da baseball e tutti erano vestiti di scuro, con il volto coperto da passamontagna o scaldacollo e cappucci. Sono arrivati in piazza Pertini dove si sono messi a cantare e a ballare e a quel punto i poliziotti sono entrati in azione