SAN BENEDETTO - «Sono esempi da imitare». Così il vicesindaco Antonio Capriotti (delegato alle politiche ambientali) ha descritto i sei stabilimenti balneari che si sono aggiudicati il bollino di qualità “Il Green in Spiaggia”. Si tratta di un riconoscimento promosso dal Rotary Club e da Legambiente, per valorizzare le attività che lavorano nel rispetto dell’ambiente.

Vediamo subito quali strutture possono appuntarsi tale medaglia: Chalet Stella, 45.Com, La Conchiglia, Golden Beach, Il Monello e La Croisette. I lidi hanno dovuto dimostrare di avere i requisiti previsti da un apposito disciplinare, studiato dagli esperti di Legambiente e verificato nel corso di mirati sopralluoghi svolti durante le scorse settimane, che hanno visto impegnati anche i membri del Rotaract: costola giovanile del Rotary.



Dal corretto smaltimento dei rifiuti (raccolta differenziata in primis) al minimo utilizzo delle pastiche, passando per un uso coscienzioso dell’acqua fino alla capacità d’impiegare fonti energetiche rinnovabili, passando per una cura costante della spiaggia. Gli chalet si sono sottoposti volontariamente allo screening ambientalista, rispondendo ad una “chiamata” partita lo scorso agosto. Le domande di partecipazione sono state sette ed i promotori dell’iniziativa già hanno in mente un nuovo round, da attuare in un periodo più comodo per gli imprenditori balneari. L’obiettivo è favorire ulteriormente la partecipazione, considerando che a San Benedetto ci sono oltre 100 concessioni di spiaggia.



Intanto, ieri, nella sala consiliare del municipio, s’è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto protagonista anche Aldo Angelico (governatore del distretto rotariano 2090 che comprende ben quattro regioni: Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) in visita ai rotariani sambenedettesi, attualmente guidati da Giuseppe Formentini. La mattinata di ieri ha visto l’ingresso in questo progetto di un nuovo, importante, partner. Ossia la PicenAmbiente del presidente Rolando Rosetti.

La società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani è molto interessata a tale situazione: «Sia a livello economico, che a livello ecologico, è molto importante avere un elevato livello di raccolta differenziata. La cosa non è sempre facile, soprattutto per strutture turistiche ad altissima frequentazione, dunque vanno valorizzate le esperienze positive rappresentate da questi chalet» ha detto Rosetti. «Voglio ringraziare il Rotary che ci ha affiancato in questa iniziativa» ha detto Sisto Bruni: referente locale di Legambiente, sottolineando anche il ruolo operativo dei ragazzi e delle ragazze del Rotaract, attualmente guidati da Martina Gasparrini.



“Il Green in Spiaggia” rientra nel più vasto programma di “Eco-Riviera”, concorso per promuovere comportamenti virtuosi. Nel 2021 i fari furono puntati sui ristoranti, nel 2022 sui bar. Questo l’albo d’oro: Caffè Florian, Gran Caffè Sciarra, Pasticceria Bruni, Bar Dolcemania, Bar N28, Gelateria Voglia Di…, Gelatique, Caffè Max, Antico Caffè Soriano, L’Angolo del Dolce, Bar-Pasticceria Giuliani, Caffè Sambit, Sorbetteria Creme Glacée, Pasticceria Romani, Caffè Bon Ton, Degusteria del Gigante, Puerto Baloo, Pizzetta by Pomorilla, Ristorante-Chalet Stella, Osteria Caserma Guelfa, Ristorante-pizzeria Pala a Prora, Trattoria Molo Sud, Sbizzurà.