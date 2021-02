Ossini su Rai2 con “Campioni di domani”, un talent per ragazzi che si svolge a Cortina

ASCOLI - Massimiliano Ossini sempre più protagonista del piccolo schermo. È lui, grande appassionato ed autentico esperto di ambienti montani, il conduttore del nuovo talent show in onda su Rai2, dedicato a ragazzi di 16 anni, appartenenti a club sciistici provenienti da ogni parte d’Italia. Si tratta di un programma che vede giovani sfidarsi nel suggestivo scenario delle Dolomiti, ambiente molto caro ad Ossini. È “Campioni di domani”, un format sportivo-culturale su cui i dirigenti della rete hanno deciso coraggiosamente di scommettere, che si svolge sulle nevi di Cortina D’Ampezzo, alla vigilia dei campionati del mondo di sci alpino.



Il programma, proposto e ideato dallo stesso conduttore naturalizzato ascolano, vede presente anche la figura dell’esperto Lino Zani, con cui sensibilizzare il pubblico circa l’infinita bellezza della natura. “Campioni di domani”, per il momento, vedrà un breve ciclo di appuntamenti ma si propone di riprendere la formula al più presto. Il talent va in onda ogni giorno alle ore 17,30 sino al 19 febbraio su Raidue e intende evidenziare anche i presupposti che sono alla base dei sacrifici adottati dai ragazzi partecipanti per diventare i professionisti del futuro. Lo spirito con cui è nato questo progetto è stato proprio quello di voler trasformare la passione per la montagna in un talent show, in cui si sfidano in una gara di sci 24 giovani, 12 ragazzi e 12 ragazze, coinvolti anche in domande generali sulla storia della montagna e sui protagonisti dello sport.



Un’idea nata non per far vincere il singolo ma i club di sci a cui appartengono i partecipanti, per sottolineare il valore dello spirito di squadra soprattutto tra le nuove generazioni. Ed è quel che è accaduto allo stesso Ossini, sin da piccolo frequentatore di cime montane per merito della sua famiglia e da allora convinto che il successo debba essere il frutto di una condivisione. «I miei genitori da bambino mi portavano in vacanza a Pizzoferrato, paesino in provincia di Chieti, dove ho imparato ad andare nei boschi, a toccare la roccia con le mani e amare gli animali» spiega il conduttore, che ha poi coinvolto anche i suoi figli in questa passione incontenibile.



Un amore ben espresso nel programma “Linea Bianca” e nelle sue due pubblicazioni sul tema: prima con “Kalipè – Il cammino della semplicità” e ora con “Le montagne rosa - Viaggio alla scoperta delle Dolomiti”. «I giovani fanno fatica a ritrovarsi nei valori che hanno caratterizzato le generazioni precedenti mentre la montagna riesce a farci rigenerare e capire che non dobbiamo mai dare niente per scontato» aggiunge il conduttore, che da tanti anni vive nel capoluogo piceno, sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli. «Ho cercato di trasferire tutto questo ai miei ragazzi e penso di esserci riuscito, andando ogni anno tutti insieme a fare un cammino di due giorni e a dormire nei rifugi» conclude Ossini, certo che montagna rappresenti una terapia contro la corsa quotidiana del vivere, capace di offrire attenzione verso se stessi e di rallentare il tempo per potersi ritrovare.

Ultimo aggiornamento: 15:17

