SAN BENEDETTO - Il progetto elaborato dall’architetto Giulia Sfamurri si è classificato al primo posto nel concorso di idee indetto dall’amministrazione comunale per la riqualificazione del tratto centrale che va da viale Buozzi fino all’Albula. Un piano da cui verranno attinti degli spunti per portare avanti il restyling.

La graduatoria

Il concorso di idee era stato istituito a seguito di un finanziamento regionale di 50mila euro a favore del Comune, da qui la gara a formulare il miglior progetto per la riqualificazione urbana del tratto finale del torrente Albula e delle aree limitrofe a viale Buozzi per una connessione delle arterie sia in termini ambientali che paesaggistici, sia per una migliore fruibilità ciclopedonale. La commissione tecnica ha decretato come vincitrice del concorso la professionista Giulia Sfamurri a cui vanno 10mila euro, seguita da Andrea Eusebi a cui vanno 5mila euro, M.& A. srl società di ingegneria a cui andrà il premio di 3mila euro, Monica Vartolo al quarto posto a pari merito con Ludovico Spinozzi assieme a Matteo Curzi al quinto posto a cui vanno mille euro, mentre al sesto posto si è classificato Lorenzo Coccia. Si tratta di una riqualificazione urbana del tratto finale del torrente Albula e delle aree limitrofe al viale Buozzi. Il tutto prende il via da uno stanziamento di 50mila euro da parte della Regione, che verrà rendicontato a fine lavoro. Con precisione la rigenerazione riguarderà: piazza Giorgini e viale Buozzi con le pinete e la casa del giardiniere e i bagni pubblici, il sistema degli impianti sportivi con il Circolo tennis Maggioni, la bocciofila e il pattinaggio, viale Marinai d’Italia con il mercatino, la foce dell’Albula fino al giardino Nottate de luna e infine l’area dell’ex Galoppatoio. «Attingeremo da questi progetti pervenuti – spiega l’assessore Bruno Gabrielli – che si sono rivelati molto interessanti e con idee valide. Si tratta di un intervento importante per San Benedetto riguardando l’intero centro». A seguire l’intero iter è il dirigente dell’urbanistica Giorgio Giantomassi.

L’indirizzo

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato inoltre il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione delle balaustre del lato est di viale Buozzi e di via delle Tamerici mediante l’impiego di 520 mila euro provenienti dalla Regione Marche. Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori entro il prossimo 31 dicembre, la consegna entro gennaio, il collaudo entro novembre 2024 e la rendicontazione entro dicembre dell’anno prossimo.