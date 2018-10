Rapina con il coltello: il cerchio si stringe su un 40enne calvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri stanno indagando tra gli ambienti della tossicodipendenza per risalire all’identità dell’uomo che, poco prima delle 20 di sabato,La descrizione fornita dalla ragazza minacciata con il coltello dal balordo e il modus operandi con cui il rapinatore ha agito, lascerebbero intendere che potrebbe trattarsi del gesto di un disperato. Di certo non un’azione particolarmente pianificata. Innanzitutto è entrato nel locale a volto completamente scoperto. Soltanto una volta varcata la soglia della porta si è messo in testa il cappuccio della felpa scura che indossava. Quindi il modo in cui ha agguantato le banconote, circa 150 euro, che gli ha dato la commessa e la rapidità con cui, di fronte alle telecamere, è uscito dal negozio, farebbero capire come il rapinatore in azione sabato sera sia tutt’altro che un professionista.I militari stanno cercando una persona calva compresa tra i 35 e i 40 anni. Dopo la rapina il malvivente si è allontanato a piedi raggiungendo l’area del centro dove si potrebbe essere mischiato alla folla dei passanti riuscendo così a passare inosservato. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente pattugliato la zona nella speranza di intercettare il ladro in fuga.