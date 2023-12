SAN BENEDETTO - «Bene i murales e la vivacizzazione culturale dell’ex cinema, poi ci sono anche altri spazi dimenticati su cui puntare».



L’intervento



Intervenuto durante l’inaugurazione delle nuove opere di street-art, il presidente del quartiere Marina Centro, Luigi Olivieri, allarga lo sguardo e, al Corriere Adriatico, fa una panoramica di alcuni spazi da migliorare: da piazza Ancona al giardino di via Manzoni. Procediamo con ordine, ricordando un passaggio: sabato 25 novembre, intorno all’ex multisala “Delle Palme”, sono stati inaugurati dei dipinti murari promossi dall’associazione BuonVento: sodalizio che ha nell’ex cinema il suo fulcro operativo. In quella sede, è stata annunciata l’idea di realizzare altri interventi artistici, puntando sul muro che corre fino alla stazione. Sarebbe una svolta nel segno del decoro. Infatti, attualmente, quel muraglione è completamente imbrattato.

Il muro

Situazione inaccettabile per un punto urbano strategico anche in chiave turistica. Il quadro attuale è un brutto déjà-vu. In passato, infatti, quel muro era finito nel mirino dei vandali. Durante l’amministrazione Piunti, venne effettuato un maquillage che però, purtroppo, non si è riusciti a mantenere. Ora si spera in questo nuovo progetto di street-art che sanerebbe una ferita aperta. Non certo l’unica a Marina Centro. Come accennato inizialmente, Olivieri critica le condizioni d’abbandono del giardinetto di via Manzoni. Potrebbe essere una bomboniera nell’area di confine con San Filippo Neri, invece è in pessime condizioni.

Il precedente



Già dai tempi della presidenza Filippini (2017) il Comitato di quartiere chiedeva un intervento di recupero. Venne proposto di inglobare l’area verde nel perimetro dell’attiguo asilo, il Comune sembrava anche d’accordo ma poi non si fece nulla. Stesso copione per il restyling di piazza Ancona: uno degli spazi più caratteristici del cuore urbano. Lì, da anni, si susseguono idee e bozze progettuali, ma finora nessuna amministrazione è riuscita a dare seguito (e risorse economiche) ai piani su carta.