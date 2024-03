SAN BENEDETTO Furto in una parrucchiera a San Benedetto nella notte tra venerdì e sabato. È successo al negozio Alessandra parrucchieri centro estetico degradè Joelle in via Piemonte, al civico 75, all'incrocio con largo Lazio, accanto al panificio Ciarrocchi. I ladri hanno approfittato delle ore notturne per agire, e hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale nella notte tra venerdì e sabato. I malviventi hanno probabilmente pensato di trovare in negozio l'incasso giornaliero, ma fortunatamente la titolare aveva provveduto a fare il versamento del denaro contante.

Nonostante i presunti ladri non abbiano trovato soldi hanno comunque svaligiato il locale, portando via l'attrezzatura professionale. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, poi una volta all’interno del locale hanno svuotato le vetrine e gli scaffali arraffando phon, piastre, materiale da lavoro e altri prodotti per capelli. Si tratta di attrezzature e prodotti professionali che hanno costi elevati: il furto ammonta infatti ad oltre un migliaio di euro e, al di là del valore economico, crea un enorme disagio all'attività in quanto l'attrezzatura e il materiale dovranno essere nuovamente reperiti per riaprire l'attività. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari la mattina di sabato quando si sono recati in negozio per iniziare la giornata lavorativa.