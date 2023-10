SAN BENEDETTO - Una maratona al giorno per oltre mille e cento chilometri. Se si dovesse tracciare il percorso di Riccardo Bugari, questo seguirebbe il profilo dello Stivale. L’olimpionico sambenedettese ha attraversato tutta Italia, risalendo la penisola da sud a nord, in nome degli animali. Ieri alle 13 circa Bugari ha tagliato il traguardo della Running Italy for Animals a Milano. Ad attenderlo all’Altare della Pace tanti sostenitori con bandiere e bottiglie di spumante per festeggiare insieme il grande traguardo.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Gatta ruba una busta di pollo al supermercato per sfamare i cuccioli: il video emozionante L’EMERGENZA Sos cinghiali ad Ancona, il Comune accelera: «Un reticolo di trappole in città» Partito il progetto sperimentale di cattura

Un vero recordman di imprese ed emozioni: dal pattinaggio alla corsa, dalle piste ghiacciate alle mega maratone, ma Bugari questa volta non ha semplicemente vinto una gara ma ha alzato una coppa che porta un messaggio forte: difendere gli animali dai maltrattamenti e garantire un futuro migliore a quelli rinchiusi negli allevamenti. Sono stati raccolti per Essere Animali oltre 13mila euro grazie alla mega maratona del sambenedettese. Partito da Santa Maria di Leuca il 9 settembre scorso, Riccardo Bugari ha attraversato di corsa la costa Adriatica raccogliendo i fondi per le attività dell’associazione. Ogni giorno ha corso più di una maratona, per un totale di oltre mille chilometri, senza mai saltare una tappa. Non sono mancati momenti difficili perché correre in strada comporta adattamento e grande spirito di sacrificio. Ma Bugari non è mai stato solo.

La sua più grande sfida sportiva l’ha condivisa insieme alla sua ragazza, che lo ha seguito e supportato a bordo di un camper. Insieme, sempre con il sorriso, hanno aggiornato i migliaia di followers che sui social hanno seguito l’impresa sulle tappe percorso. Attraverso post e stories l’atleta ha raccontato giorno dopo giorno il suo percorso. Dopo quello di Bari, il 20 settembre scorso a San Benedetto Bugari ha organizzato un evento al Viniles che ha riscosso molto successo come pure quello seguente a Bologna dove ha conquistato proprio tutti. Riccardo Bugari è un atleta vegano.

Pattinatore di velocità, campione del mondo, ha partecipato ai Giochi di Pyeongchang del 2018 nel pattinaggio su ghiaccio. Premiato anche dal Comune di San Benedetto tra gli atleti che hanno dato lustro alla città rivierasca. Attivista per i diritti degli animali, Bugari ha sempre avuto la passione per la corsa e da qualche anno si dedica alle lunghe distanze nel running: «In questa impresa i momenti più duri li ho vissuti proprio alla fine quando ero quasi al termine del percorso. Voglio ringraziare quanti ci hanno sostenuto, grazie anche alla mia San Benedetto»