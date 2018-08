Bevevano alcol in strada Multati due giovani e sanzionato anche un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Due persone sono state multate, nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere state sorprese dalla polizia locale, a bere alcolici in strada contravvenendo così all’ordinanza sindacale sulla buona movida. I due sono stati identificati e sanzionati così come un locale che ha ricevuto un altro verbale per la vendita di alcolici effettuata in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento che prevede il divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle 24 alle 6 del giorno successivo. Vietato anche consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico nella stessa fascia oraria così come vendere per asporto bevande generiche in contenitori di vetro e lattine dalle 22 alle 6 del mattino. L’ordinanza prevede anche l’obbligo di prevenire o impedire la consumazione delle bevande al di fuori del locale nella fascia oraria notturna e il contenimento delle emissioni sonore. C’è anche l’obbligo di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni. I controlli notturni dei vigili sono stati portati avanti insieme ai militari della Guardia di finanza.