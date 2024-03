Da Senigallia a Riccione per la festa dei 100 giorni alla maturità ma nel pullman erano in 86 invece di 52: scatta la multa

Da Senigallia alla Romagna, tutti sullo stesso pullman, per festeggiare i 100 giorni all'esame di maturità. Peccato che fossero in 86, ovvero 34 persone in più rispetto alla capienza consentita (di 52) del mezzo. Erano diretti in una discoteca di Riccione ma sono stati fermati e ispezionati dalla polizia locale di Riccione.

Sanzione per oggettivo pericolo

In totale sono stati una trentina i pullman controllati tra lunedì 11 marzo e venerdì 15. Quello del pullman proveniente da Senigallia è stato il caso più grave e sanzionato per la situazione di oggettivo pericolo. Il caso è servito da deterrente: nella maggior parte degli altri pullman non si sono registrate problematiche.