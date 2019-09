La madre muore, costretta â€‹a dormire nell'auto vinta alla lotteria

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E’ costretta a dormire in auto, con due inseparabili cagnolini, una quarantenne di San Benedetto che, anni fa, lasciò la carriera per accudire la madre malata e che, dopo una lunga serie di vicissitudini, si ritrova ora senza un tetto sopra la testa ma, ciononostante, con una grande determinazione.Determinazione e orgoglio, quello che la spinge a non voler essere chiamata per nome ma soltanto con la iniziali, V.P. Dopo gli ultimi anni trascorsi a percorrere una strada fatta di sfortuna ma soprattutto di indifferenza, la donna ha visto morire la madre e si è vista abbandonare da tutte le istituzioni, fino all’epilogo di queste ultime tre settimane che l’hanno costretta a trascorrere le notti dentro un’auto che, per un raro e isolato colpo di fortuna, vinse alcuni anni fa ad una lotteria abbinata ad una sagra. «Ho visto morire mia madre - racconta - per la quale avevo rinunciato ad una carriera fuori regione. Con lei ho lottato contro una burocrazia che non riusciva proprio a tener conto delle difficoltà economiche nelle quali ci siamo trovate immerse».