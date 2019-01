Papà separato dorme in auto: il Comune gli trova un tetto

di Daniel Fermanelli

MACERATA - A sessant’anni senza più né lavoro né casa, costretto di notte a resistere in auto ai morsi del gelo di un inverno che da settimane mostra il suo volto più crudo. A sprofondare nel sottosuolo della società a un’età in cui ripartire è quasi sempre impossibile è un rappresentante di commercio maceratese che ha sceso tutti i gradini della vita che conducono all’inferno: due anni fa ha perso il posto, poi la famiglia con la separazione, infine anche il conto in banca, senza un reddito, è sfumato. Non gli è restata che l’auto, unico precario riparo. Al suo interno passava le notti, a Loreto, senza riuscire a vedere una luce in fondo al tunnel in cui era finito. Ora il Comune di Macerata ha deciso di aiutare il papà separato.