SAN BENEDETTO Se ne è andato all'età di 62 anni Giuseppe Biancucci, molto noto in riviera per la sua lunga carriera calcistica; lottava da diversi mesi con un brutto male che purtroppo che non gli ha lasciato scampo.

Tutto il mondo sportivo piceno si stringe attorno alla famiglia: portiere per molte stagioni a Porto d'Ascoli, ha allenato tra le altre Real Centobuchi, Gmd Grottammare e Monsampolo. Era attualmente vicepresidente del Monteprandone calcio, che esprime il proprio cordoglio: «Un grave lutto ha colpito la società del Monteprandone Calcio. È mancato all’affetto dei suoi cari a soli 62 anni, Giuseppe Biancucci, vice presidente del sodalizio sportivo. Il presidente, i dirigenti, i calciatori e lo staff tecnico, si uniscono affranti al dolore della famiglia per la grave perdita ed esprimono la loro vicinanza a tutta la famiglia».

Non ancora 63 anni

Giuseppe, che avrebbe compiuto 63 anni il 27 gennaio, lascia il figlio Davide, conosciuto per aver militato nelle fila di Sambenedettese, Porto d'Ascoli e Grottammare, la figlia Eleonora e la moglie Rosella. Il funerale avrà luogo oggi alle ore 11,30 nella Chiesa di Cristo Re a Monteprandone.