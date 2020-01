Ladri scatenati: rubano gioielli e soldi in due case, nella terza fanno il pieno di fucili

SAN BENEDETTO- Ladri scatenati in Riviera dove, nelle ultime ore, si sono registrati almeno tre colpi in altrettante abitazioni. Particolare il caso che si è verificato sul lungomare. È tutto accaduto all’interno di una struttura di via Marconi. Qualcuno è infatti riuscito ad intrufolarsi in un appartamento forzando una finestra. Una volta dentro i ladri hanno messo tutto a soqquadro cercando in ogni dove oggetti di valore e soldi. E a forza di cercare hanno trovato entrambe le cose: sono riusciti ad arraffare dei contanti, la cui quantificazione è al vaglio dei padroni di casa e della polizia, poi intervenuta sul posto, e alcuni oggetti preziosi tra cui un orologio di notevole valore.

LEGGI ANCHE:

Ancora inferno sul tratto maledetto dell'autostrada A14: chiusa galleria, 8 chilometri di coda

Maria rapinata e uccisa in casa: cinquant'anni di carcere al terzetto di criminali

Ma i ladri non si sono fermati qui. Visto il buon bottino riportato a casa dopo il blitz nella prima abitazione, hanno deciso di continuare a lavorare nella stessa struttura e si sono così semplicemente spostati in un appartamento adiacente. Anche in questo caso, dopo aver messo tutto sottosopra, sono riusciti a trovare qualche soldi e alcuni oggetti di valore quindi, evidentemente appagati, hanno lasciato la struttura riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Nella serata di giovedì qualcuno è riuscito ad introdursi all’interno di un’abitazione a Monteprandone e a rubare un intero armadietto blindato che conteneva al suo interno tre fucili regolarmente denunciati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA