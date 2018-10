Ladri sbagliano misure: fallisce l'assalto in ruspa al distributore

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Che siano stati maldestri o semplicemente sfortunati, i ladri che hanno agito nella notte a Porto d’Ascoli, lungo la sopraelevata, hanno sicuramente dato vita ad una dei più strani e peggio riusciti colpi della recente storia cittadina. Volevano avventarsi con una ruspa sulla colonnina self service di un distributore ma non sono riusciti nemmeno a far entrare il mezzo agricolo nell’area di servizio. Poi hanno colpito in una azienda agricola che si trova a ridosso della sopraelevata ma hanno rubato soltanto qualche attrezzo e poi hanno anche rimesso tutto a posto. L’unica cosa che sono riusciti a fare, alla fine, è stata quella di far perdere le proprie tracce il che, considerate le premesse, non è poco. Ma andiamo con ordine.