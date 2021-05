Raid dei ladri in due stabilimenti balneari, si feriscono con i vetri infranti e scappano insaguinati

SAN BENEDETTO - Raid ladresco la notte scorsa in due stabilimenti balneari di San Benedetto del Tronto. I ladri si sono prima diretti verso lo chalet Camiscioni e poi alla Croisette. Hanno sfgondato una vetrata per rubare nel registratore di cassa, un televisore e un monopattino di proprietà di un concessionario di spiaggia. Hanno quindi prelevato qualche bottiglia di alcol. Durante il blitz però si sono feriti con i vetri mandati in frantumi e hanno perso sangue copiosamente. Gli agenti delle forze dell'ordine stanno vagliando i filmati delle immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all'indagine.

