Finiscono con l'auto in un canale parallelo alla strada, riescono a salvarsi prima di affondare

MACERATA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Macerata in contrada San Claudio per recuperare un'auto uscita di strada finendo in un canale parallelo al nastro d'asfalto.

Gli occupanti sono usciti dal veicolo, prima che lo stesso venisse trasportato a valle dalla forza dell'acqua. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha verificato che non vi fossero ulteriori occupanti a bordo dell'auto, recuperato la vettura con l'autogru ed effettuato la messa in sicurezza.

