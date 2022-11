SAN BENEDETTO - Scene da film, nella notte, in Riviera a causa di un uomo che non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato vita ad un inseguimento andato avanti per chilometri e finito con le manette scattate ai suoi polsi. Una folle corsa che, fortunatamente, è infatti terminata con l’arresto di un uomo che, nella notte tra domenica e lunedì, ha dato vita ad un inseguimento iniziato nella zona del centro e terminato nell’area di via dei Mille, a Porto d’Ascoli, ben oltre il Palariviera, quasi a ridosso dell’intersezione con via Mare. L’uomo stava transitando al volante della propria auto quando si è trovato di fronte ad un posto di controllo dei carabinieri.

Ha accelerato invece di fermarsi

Quando i militari hanno estratto la paletta invitandolo a fermarsi lui per verificare i documenti, anziché accostare, ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce e sperando che i carabinieri decidessero di lasciarlo andare. Speranza vana, ovviamente. La fuga è continuata perché l’uomo sperando di confondere i carabinieri si è infilato in un condominio che si affaccia sulla strada ma la sua manovra non è sfuggita ai militari che hanno subito individuato la palazzina dove l’uomo aveva provato a nascondersi. I carabinieri, alla fine, sono riusciti a tirarlo fuori da lì e a portarlo in caserma dove è stato arrestato.