Malore fulminante alla guida del furgone: papà di due figli stroncato da un infarto

SAN BENEDETTO - Un uomo di 52 anni, Marcos Musacchio, originario dell’Argentina e da anni residente in Italia, è morto stamattina colpito da infarto mentre si trovava alla guida di un furgone. Il malore è stato accusato mentre si trovava sulla Statale 16, nei pressi di via Pasubio a Porto d’Ascoli così che l'auto è finita contro un'altra che era parcheggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: il malore è stato praticamente fatale.Il cinquantaduenne, padre di due figli, era al lavoro in quel momento, alla guida di un furgone con il quale trasportava pezzi di ricambio. I funerali dello sfortunato cinquantaduenne si terranno domani pomeriggio (mercoledì) alle 15,30 nella chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli.