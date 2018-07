Un pescatore ritrova il cadavere in mare del giovane disperso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritrovato questa mattina il cadavere del giovane di 26 anni del Gambia che era sparito in mare dopo un tuffo dagli scogli assieme a due suoi amici.Il corpo senza vita è stato avvistato in mare nel tratto antistante la scogliera che introduce verso il molo sud da un pescatore. I militari della capitaneria di porto hanno provveduto al recupero della salma. Il giovane era un richiedente asilo e non sapeva nuotare.