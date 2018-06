Ruba 200 paia di occhiali dall’auto di un rappresentante Il ladro lo ha pedinato a lungo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Truffe e furti. A Porto d’Ascoli i carabinieri, nel giro di poche ore, hanno dovuto far fronte ad una serie di episodi criminali che si sono consumati a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo sulla Statale 16, in via Nazario Sauro. A subirne le conseguenze un rappresentante di occhiali griffati che, nella tarda mattinata, si è visto rubare il proprio campionario del valore di circa diecimila euro. Il rappresentante ha infatti accostato l’auto ed è sceso per pochi minuti chiudendo a chiave il veicolo. Al suo ritorno ha trovato il lunotto posteriore spaccato e il campionario non c’era più. Gli erano stati rubati oltre duecento occhiali per un valore totale di circa diecimila euro. I carabinieri si stanno occupando del furto. Il secondo episodio riguarda invece una tentata e ingegnosa truffa ai danni di un’anziana. L’incipit è stato quello che spesso si legge sui giornali, vale a dire che c’è un uomo che, con una scusa, si intrufola all’interno dell’abitazione di un’anziana. In questo caso si è trattato di un sedicente amico di famiglia interessato a visionare il parquet dell’appartamento.