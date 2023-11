SAN BENEDETTO La chiesa di San Pio X di San Benedetto non è riuscita a contenere le tante persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla professoressa Leila Paoli, morta venerdì mentre stava rientrando a casa con l’auto. «Sto tornando a casa, l’ultimo messaggio mandato ai tuoi figli» ricorda tra i singhiozzi una sua alunna della Sacconi, parole che hanno scosso la chiesa e fatto scendere le lacrime anche alle persone più composte.

Colleghi, alunni ed ex alunni, amici, vicini, si sono stretti attorno alla famiglia della prof Paoli. Presente una delegazione del Torrione Calcio, squadra dove milita il figlio Paolo, che nel weekend non è sceso in campo in segno di lutto.

Il ricordo

Alla celebrazione anche le autorità civili e del mondo sportivo locale. La figlia Elisa Maria con le parole strozzate dalle lacrime ha voluto ricordare le qualità della madre e la vita trascorsa assieme, la sua passione per la musica, la sua bontà d’animo e la sua generosità. L’istituto Sacconi, dove la prof Paoli insegnava, lunedì ha osservato un minuto di silenzio; la dirigente Giuseppina Carosi e i suoi alunni hanno voluto esternare il loro amore per la prof leggendo una lettera indirizzata a lei. La bara è uscita dalla chiesa accompagnata da uno scroscio di applausi. Il parroco don Ulderico ha celebrato la messa: «Siamo qui in tanti oggi a dare l’addio terreno a Leila, strappata troppo presto dalle braccia di chi la ama. Era una donna densa, autentica, generosa. Ha vissuto amore per la sua famiglia, i suoi figli, i suoi alunni».