Figlio denuncia la madre â€‹per il testamento non gradito del papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Martedì al tribunale si aprirà un processo piuttosto singolare in quanto sul banco degli imputati siederà un’ottantenne denunciata dal figlio che sostiene abbia proceduto a falsificare il testamento del padre. È stato il sostituto procuratore della Repubblica, Cinzia Piccioni, ad aver emesso nei confronti dell’ottantenne, che sarà assistita nel corso del dibattimento dall’avvocato Mauro Gionni, il decreto di citazione diretta a giudizio. Il 19 febbraio 2017 morì P. M. A distanza di quattro mesi dalla sua scomparsa, nello studio di un notaio venne pubblicato il testamento olografo in cui venivano riportate le sue volontà. Evidentemente quanto riportato nel testamento non è stato ritenuto dal figlio del defunto rispondente a quanto il padre gli aveva forse promesso.