Diciannove posti in Comune, per le domande c’è tempo fino a lunedì prossimo

SAN BENEDETTO - C’è tempo fino a lunedì 2 maggio per fare domanda di partecipazione ai quattro concorsi pubblici per complessivi diciannove posti di lavoro indetti dal comune di San Benedetto. Nel dettaglio, le figure professionali richieste sono dieci agenti di polizia municipale a tempo determinato per tre mesi, quattro istruttori tecnici a tempo determinato fino al 14 maggio 2023, due sociologi a tempo determinato per tre anni e due assistenti sociali a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda gli agenti di polizia municipale, i candidati dovranno essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore e della patente di guida categorie A+B, mentre per quanto riguarda le posizioni di istruttore tecnico, è richiesto il diploma di geometra o del diploma di maturità dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per i due posti di sociologo è richiesta la laurea (Dl) in sociologia (vecchio ordinamento) oppure la laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (Lm-88), oppure la laurea specialistica in sociologia (89/s) oppure la laurea specialistica in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/s).

L’unica selezione a tempo indeterminato è per tre assistenti sociali, delle quali due da assegnare all’Ambito Territoriale Sociale e una al Servizio Politiche Sociali. Per informazioni: https://www.comunesbt.it/Home-Page/Concorsi oppure si può contattare il servizio “Gestione Risorse Umane” del comune ai numeri di telefono 0735/794-488-509-591.

