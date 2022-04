Antennista perde l'equilibrio e cade in un dirupo sul monte Ascensione, ricoverato in eliambulanza a Torrette: è grave

ASCOLI - Un operaio di 61 anni mentre stava sistemando delle antenne per la radiotelefonia sul monte dell'Ascensione a pocchi chilometri di distanza da Ascoli ha perso l'equilibrio ed è caduto in un dirupo riportando un trauma cranico. Sul posto, poco dopo, è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell'ospedale Mazzoni. Gli operatori sanitari, accertate le gravi condizioni dell'antennista, hanno chiesto l'intervento dell'eliamabulanza cha ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Torrette dove è giunto in codice rosso.

