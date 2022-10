SAN BENEDETTO - «Mi hanno preso i dati personali del telefono». E’ questa la motivazione che avrebbe spinto un uomo di circa 40 anni, ieri mattina, a tentare di sfondare la vetrina di un negozio che vende accessori per telefonini.

È accaduto intorno alle 10.30 di ieri mattina quando l’uomo si sarebbe armato di alcuni cartelli della segnaletica provvisoria per i lavori a li avrebbe scagliati contro la vetrina del negozio danneggiandola. I motivi di questa rabbia sarebbero legati al fatto che l’uomo si era convinto che qualcuno avesse attinto ai propri dati personali dal telefonino. La vicenda ha creato trambusto in centro per la veemenza con la quale l’uomo, che vive e lavora in zona, si è scagliato contro quel negozio. I carabinieri lo hanno identificato e nelle prossime ore potrebbero esserci provvedimenti.