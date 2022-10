È morto Walter Calcagni, ha firmato i più importanti eventi di Ascoli: dalle Notti Bianche alle iniziative per il Natale in centro

ASCOLI - È morto stanotte, all'età di 64 anni, Walter Calcagni, noto organizzatore di eventi e finanziere in pensione di Ascoli. Era stato l'artefice della nascita della società Simbiosi Marketing che per anni ha firmato le iniziative natalizie in centro storico come il villaggio e l'innovativa, per la città, pista di pattinaggio che ha sempre attratto numerosi giovani.

Addio a Walter Calcagni, aveva 64 anni

Insieme all'imministrazione comunale aveva realizzato alcune edizioni della Notte Bianca e le feste di Capodanno in piazza. Dal 1999 al 2009 aveva collaborato con l'assessorato alla Pubblica istruzione e messo in atto nelle scuole numerosi progetti legati all'educazione ambientale e all'educazione stradale.

Un paio di anni fa,inoltre, aveva fondato l'associazione Cuore Azzurro che aveva messo in piedi diversi spettacoli cultrali e di carattere musicale, oltre ad eventi di moda. Era noto anche in tutte le Marche del sud per aver collaborato con altre amministrazioni locali all'organizzazione di eventi e spettacoli di vario genere.