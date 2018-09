Bici elettrica rubata e hashish in casa Denunciato trentenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un pregiudicato napoletano di 31 anni è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto in sella a una bicicletta elettrica del valore di circa 1.500 euro appena rubata. A seguito di una perquisizione domiciliare gli agenti di polizia hanno rinvenuto anche 60 grammi di hashish accuratamente nascosti. Il napoletano è stato quindi denunciato alla magistratura ascolana per furto della bicicletta elettrica e per il possesso della sostanza stupefacente.