Colpo di sonno: schianto ​contro il palo davanti alla caserma dei carabinieri

SAN BENEDETTO - Si schianta con l'auto a pochi metri dall'ingresso del Comando di Compagnia dei Carabinieri di San Benedetto. Un brusco risveglio per l'uomo, un 68enne residente a San Benedetto, al volante della Mercedes che ieri mattina alle 8.00 circa è rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto in Viale dello Sport.Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente della classe B ha perso il controllo del mezzo (forse un colpo di sonno o un malore) ed è andato ad urtare violentemente un palo della pubblica illuminazione, proprio davanti la Caserma, rischiando di travolgere anche le auto dei militari dell'Arma parcheggiate nell'area sosta. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in Pronto Soccorso presso il nosocomio rivierasco.