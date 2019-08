Troppo alto per il sottopasso: furgone incastrato e conducente all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI- Un Fiorino cassonato si è incastrato, intorno alle ore 13, nel sottopassaggio in zona Castagneti. Il conducente, probabilmente per una distrazione, non ha calcolato le misure del veicolo di cui era alla guida e l’altezza dell’infrastruttura, imboccandola a velocità moderata.L’impatto è stato inevitabile e la persona che si trovava alla guida ha riportato una lieve ferita al capo, dalla quale fuoriusciva del sangue, per cui, in via precauzionale, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco i quali hanno provveduto a rimuovere il furgone dopo aver sgonfiato le gomme ed aver assicurato il veicolo ad un verricello.