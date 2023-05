Ancona, colpo di sonno e strike sulle auto in sosta: brutto incidente in pieno centro

ANCONA- Un colpo di sonno nella notte e via allo strike contro tre vetture in sosta. E' successo nelle primissime ore di oggi (26 maggio) a via Trieste nel cuore del Quartiere Adriatico di Ancona.

Il biglietto

L'uomo ha lasciato i propri dati sulle vetture danneggiate (i danni non sarebbero di poco conto) ma è comunque tornato sul posto per assistere la Polizia Locale nei rilievi.