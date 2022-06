Perde il controllo dell'auto in una curva e finisce fuori strada in un fossato, paura per un giovane automobilista

SANT'ELPIDIO A MARE - Incidente stradale alle due sulla strada provinciale Fratte in territorio del comune di Sant'Elpidio a Mare. Un giovane automobilista, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada, in un fossato. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Fermo. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo e trasportato all'ospedale Murri di Fermo. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul psoto i carabinieri di Fermo per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che appare comunque chiara.