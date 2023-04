CARTOCETO - Paura e danni per l’incidente stradale che ieri mattina ha tirato già dal letto diversi residenti di Lucrezia a causa del botto provocato dall’Opel Corsa che si è schiantata contro un palazzo.

I 4 giovani occupanti, che venivano dalla discoteca Verve, tra cui una minorenne, hanno riportato uno choc ma, per fortuna, conseguenze limitate e solamente tre di essi sono stati soccorsi dal 118. Per il resto l’auto è rimasta distrutta nella parte anteriore e, oltre ai danni all’abitazione, è rimasta lesionata una colonnina del gas, tanto che sono intervenuti i vigili del fuoco per metterla in sicurezza, bloccando pericolose fuoriuscite.

Il controllo dell'auto perso

Intorno alle 7,30 il 35enne fanese, che era alla guida, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la Flaminia in direzione di Fano e, uscendo di strada, è finito contro la casa. L’esito avrebbe potuto essere ben peggiore se l’Opel avesse urtato altri veicoli o investito un pedone visto che ha attraversato la corsia di marcia opposta e invaso lo spazio del marciapiede. Per fortuna nessuno transitava in quel momento.

Il conducente ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno. Con lui c’erano una ragazza di 17 anni, rimasta illesa, e due ventenni, tutti di Fano. Erano da poco usciti dalla discoteca di Calcinelli e facevano ritorno a casa. I tre ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dall’ambulanza del 118 in codice verde, che indica lesioni di lieve entità. Il conducente è stato sottoposto ad analisi per verificare se avesse assunto alcol. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Colli al Metauro.