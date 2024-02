SAN BENEDETTO Partito il conto alla rovescia per la riapertura del cinema al Palariviera. I proiettori dovrebbero tornare a funzionare ad aprile. In queste settimane i lavori stanno procedendo alacremente per non dover dilatare ulteriormente l’attesa e quindi procedere con la gestione da parte della Cineplex Arcobaleno di proprietà della famiglia Calabresi.

Riaprono sei sale

Sei le sale che torneranno a ospitare il grande schermo, mentre verrà lasciata fuori la sala grande. Quindi si tornerà alla multisala. In questi giorni sono in fase di sistemazione le poltrone, gli schermi, le casse e i proiettori. Dopo le ultime gestioni infatti molti macchinari e lo stesso arredo presentavano i segni del tempo e dell’incuria. Ancora non si sa con quale film si tornerà al Palariviera, si punta su un blockbuster e soprattutto l’obiettivo è quello di lavorare bene l’intera estate, offrendo così anche ai turisti una proposta cinematografica tenendo conto che la distribuzione ormai non va più in ferie, come accade da sempre in America dove gran parte dei grandi titoli escono anche in estate e un esempio è stato lo scorso anno “Barbie” campione di incassi. Verranno riaperte sei sale precisamente 4 sale da 150 posti e 2 sale da 100 posti. «Ancora non abbiamo una data precisa per la riapertura – spiega Gaetano Calabresi – ma ci stiamo lavorando, siamo intervenuti sulle strutture e l’arredo interno alle sale. Una volta partiti garantiremo anche il cinema in estate».

Il lungo stop

Si torna così al Palariviera dopo due anni di chiusura. Era il 24 gennaio 2022, infatti, quando la società romana Madison Cinemas spegneva i proiettori al Palariviera dove aveva assunto la gestione di sette sale, tutte ad eccezione della sala grande da mille che era rimasta ad appannaggio della Palacongressi srl, con la quale era stata portata avanti l’attività congressuale e gli spettacoli. Una chiusura legata ai botteghini sempre vuoti e alle misure stringenti imposte dalla pandemia. Da ricordare come in passato, prima del Madison, a gestire la multisala era stata l’Uci che aveva spento i riflettori della multisala nel maggio 2020 assieme a quelli di tutti i cinema che aveva nelle Marche. Da tempo quindi si avvertiva l’esigenza di una multisala in città, fermo restando l’attività del Cinema al Centro presso il Concordia che sta registrando una buona frequenza, ma spesso per alcuni titoli ci si doveva spostare presso le multisale del comprensorio.

Il cinema in famiglia

Intanto al Concordia parte la rassegna “Cinema in famiglia” organizzata dal Cineforum “Buster Keaton” e dalla Niche srl. Si parte domenica alle 17 con il film “Tre di troppo” di Fabio De Luigi mentre domenica 17 marzo sarà la volta della proiezione “The new toy” di James Huth.