ASCOLI L’Arengo intende valorizzare un gioiello architettonico cittadino e, nel contempo, offrire una mano ai commercianti del centro storico. A causa della crisi che sta investendo il settore abbigliamento, delle calzature e degli accessori, il Comune ha pensato a una vetrina importante riservata proprio a queste attività commerciali.

La vetrina

Il 19 aprile, grazie all’organizzazione dell’imprenditrice Ida Capriotti, che da molti anni è attiva con le Notti Bianche nei quartieri cittadini ad aiutare le tante iniziative dei commercianti, l’amministrazione comunale ha deciso di portare in teatro le collezioni presenti prevalentemente nei negozi attivi nel cuore di Ascoli. L’evento, se da una parte intende aiutare a mettere in luce il lavoro di tanti professionisti della moda davanti ad una platea di 700 spettatori, dall’altra vuole far conoscere. La serata sarà pensata come una grande passerella. Il Galà potrà contare anche su testimonial appartenenti al campo dello spettacolo e, per questo motivo, saranno coinvolti sotto i riflettori anche personaggi noti. In particolare, in queste ore sono stati contattati alcuni divi nel campo della fiction televisiva.

Le visite

Previste anche visite guidate al teatro, che in questo periodo vengono effettuate nel weekend. I percorsi sono gratuiti per i bambini. I gruppi dei visitatori che si avvicendano a percorrere il foyer, la sala teatrale, il loggione ed il ridotto del Ventidio, sono accompagnati da guide professionali. Un itinerario che nel ridotto comprende la conoscenza dei busti che rappresentano alcune famose cantanti che si sono esibite ad Ascoli, realizzati da Nicola Cantalamessa Papotti e Giorgio Paci, oggetto di un recente restauro, oltre alle tele provenienti dai depositi comunali.